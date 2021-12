Veneto, presentato Masterplan della viabilità integrata della Venezia Orientale

(FERPRESS) – Portogruaro, 2 DIC –È stato presentato questa mattina, nella Sala Consiliare di Portogruaro, il Masterplan della viabilità integrata della Venezia Orientale – promosso dalla Conferenza dei Sindaci della Venezia Orientale coordinati dal Comune di Portogruaro, predisposto dall’Ente di Sviluppo VeGAL – alla presenza del Viceministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, on. Alessandro Morelli e della Vicepresidente e Assessore ad Affari legali, Lavori pubblici, Infrastrutture e Trasporti della Regione Veneto, Elisa De Berti.

Il Masterplan della Viabilità della Venezia Orientale è un documento di scenario che delinea una moderna viabilità integrata, sostenibile e sovra-settoriale, prevedendo sviluppi strategici di rete, interventi di messa in sicurezza del traffico e azioni per incentivare una mobilità più sostenibile. Il documento, approvato lo scorso 10 ottobre in Conferenza dei Sindaci della Venezia Orientale, nasce nel quadro delle iniziative della Legge regionale del Veneto n. 16/1993 ed è frutto di un percorso che ha coinvolto la Conferenza dei Sindaci della Venezia Orientale, la Regione Veneto, la Città Metropolitana di Venezia e i 22 Comuni dell’area, coordinati dal Comune di Portogruaro.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da Giulia Riva il: 2/12/2021 h 17:07 - Riproduzione riservata