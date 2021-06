Veneto: ponti, viadotti, cavalcavia sul territorio regionale sotto la lente d’ingrandimento di Veneto Strade per verificarne la sicurezza

(FERPRESS) – Veneto, 9 GIU – Sono 504 le opere (ponti, viadotti, cavalcavia), sul territorio regionale, che sono state messe sotto la lente d’ingradimento dalla concessionaria Veneto Strade Spa per verificarne la sicurezza. Ad oggi si esclude qualsiasi rischio di crollo: si tratta di 197 manufatti in pianura, di cui il 39% è risultato in fascia alta, che vuol dire che sarà oggetto di maggiori approfondimenti. Mancano all’appello altre 307 opere, situate in provincia di Belluno, che saranno ispezionate entro il mese di settembre.

