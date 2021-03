Veneto: PD, vicini ai lavoratori Avm in sciopero per i loro diritti. Comune e Regione si sveglino

(FERPRESS) – Venezia, 26 MAR – “Vogliamo ribadire la nostra vicinanza e quella del Partito Democratico ai lavoratori del gruppo Avm che oggi hanno scioperato per difendere i propri diritti, una lotta che stanno affrontando da settimane insieme ai sindacati con grande senso di responsabilità e che meriterebbe risposte adeguate da parte di Comune e Regione. Il Governo ha fatto la propria parte, adesso tocca a loro: non basta battere cassa a Roma”. A dirlo sono Jonatan Montanariello, Consigliere regionale del Partito Democratico Veneto e Vicepresidente della commissione Trasporti, e Francesca Zottis, Vicepresidente dell’Assemblea legislativa veneta, insieme al Capogruppo Giacomo Possamai.

