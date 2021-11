Veneto: ok a mozione Venturini (FI) per salvare treno notturno Parigi-Milano-Venezia

(FERPRESS) – Venezia, 12 NOV – “Il Consiglio Regionale del Veneto ha approvato una mozione presentata dalla sottoscritta sulla necessità di ripristinare il treno internazionale notturno Parigi – Milano – Venezia”. Lo dichiara la consigliera regionale capogruppo di Forza Italia Elisa Venturini.

