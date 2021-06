Veneto: nuova linea elettrificata tra Conegliano e Belluno. Collegamenti diretti e minori tempi di viaggio

(FERPRESS) – Venezia, 11 GIU – Belluno e Venezia unite da un collegamento diretto realizzato con un treno a trazione elettrica. Le novità, che coincidono con il nuovo cambio orario ferroviario estivo, sono state illustrate oggi in occasione dell’evento Venezia e le Dolomiti più vicine, a cui ha partecipato il Presidente di Regione Luca Zaia, il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà, la Presidente di RFI Anna Masutti e la Direttrice del Trasporto Regionale di Trenitalia Sabrina De Filippis. Gli interventi di elettrificazione della linea Conegliano-Belluno realizzati da RFI (Gruppo FS)consentiranno infatti, da lunedì a venerdì, un servizio cadenzato tra Venezia e Belluno, e nel dettaglio 13 collegamenti tra le due città di cui otto senza cambi, con un risparmio di tempo di 12 minuti, e cinque con cambio treno a Conegliano, mentre anche da Venezia a Belluno saranno a disposizione sette servizi diretti e sei con cambio a Conegliano. Leggere modifiche sono invece previste il sabato, la domenica e festivi.

