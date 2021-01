Veneto: Montanariello e Zottis (PD), AVM annulla gli accordi integrativi. Decisione gravissima

(FERPRESS) – Venezia, 27 GEN – “La decisione, comunicata da Avm Holding, di annullare tutti gli accordi integrativi di secondo livello è gravissima perché mette tutti i lavoratori del gruppo che comprende ACTV e Vela, e le loro famiglie in pesanti difficoltà economiche in questo tempo così già segnato da pesanti disagi sociali”. La presa di posizione è dei consiglieri regionali del Partito Democratico Jonatan Montanariello e Francesca Zottis.

