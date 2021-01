Veneto: Lorenzoni (GM) su riforma trasporti e infrastrutture, Zaia primo firmatario chiede un Pdl ma la Giunta può agire

(FERPRESS) – Venezia, 29 GEN – “Una proposta di legge ad hoc per dare mandato alla Giunta regionale di predisporre, entro dodici mesi, una riforma del settore del trasporto e delle infrastrutture. Palazzo Balbi, però, ne ha già facoltà, senza impulsi del Consiglio. Stiamo assistendo ad una vicenda paradossale”. Così il portavoce delle opposizioni in Consiglio regionale, Arturo Lorenzoni, ha chiesto in data odierna, chiarimenti, durante l’esame del Pdl n. 9, in Seconda Commissione, al presidente della stessa, Silvia Rizzotto che aggiunge: “Mi è stato risposto, in maniera secca, che non è illecito”.

