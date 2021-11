Veneto: incontro tra Regione, Anas ed enti locali su criticità viarie della SS Valsugana

(FERPRESS) – Venezia, 10 NOV – Si è svolto ieri mattina, presso il Palazzo Grandi Stazioni di Venezia, un incontro relativo alle criticità viarie del tratto veneto della SS47 “Valsugana”, promosso dalla Regione, rappresentata dall’Assessore alle Infrastrutture e Trasporti e Vice Presidente del Veneto Elisa De Berti, al quale sono stati invitati i Presidenti delle Province di Padova e Vicenza, i sindaci dei comuni di Valbrenta (VI), Solagna (VI), Bassano del Grappa (VI), Pove del Grappa (VI), Romano d’Ezzelino (VI), Cassola (VI), Rosà (VI), Tezze sul Brenta (VI), Cittadella (PD), e Anas.

