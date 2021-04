Veneto: Gruppo PD, Regione ha tutto per vincere sfida dell’hub idrogeno a Porto Marghera

(FERPRESS) – Venezia, 16 APR – “L’intesa tra Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e Gruppo Sapio con Hydrogen Park è una notizia positiva, che va nella direzione da noi indicata anche in Consiglio regionale durante la discussione sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Un altro mattoncino verso la riconversione green di Porto Marghera”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it