Veneto: Finco (LV),potenziamento ferrovia Bassano-Vicenza ulteriore passo per connettere il territorio

(FERPRESS) – Venezia, 10 MAR – Il vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, Nicola Finco (LV), plaude all’avvio, dal prossimo settembre, di nuove corse ferroviarie tra Bassano e il capoluogo Vicenza. “Il potenziamento della linea ferroviaria Bassano–Vicenza annunciata ieri dal presidente della Regione Luca Zaia e dal vicepresidente Elisa De Berti è un’ottima notizia per il nostro territorio – commenta Finco – una dimostrazione dell’attenzione dimostrata da questa amministrazione regionale per il Vicentino grazie a un grande lavoro di squadra, alla disponibilità di Trenitalia e all’attenzione per le nuove infrastrutture. In questo modo sarà l’occasione per Vicenza e Bassano di creare nuovi collegamenti tra loro e con l’alta velocità, e dare vita a nuovi progetti di sviluppo del territorio condivisi”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 10/3/2021 h 16:46 - Riproduzione riservata