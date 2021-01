Veneto: Dolfin (LV) su disdetta contratti da AVM Holding, da azienda politiche assurde

(FERPRESS) – Venezia, 27 GEN – “È assurdo che in tempo di crisi pandemica e di precaria situazione sociale il Gruppo AVM Holding, l’Azienda Veneziana della Mobilità, decida come un fulmine a ciel sereno di stralciare gli accordi integrativi di 2° livello per tutti i lavoratori dipendenti dell’Azienda ACTV. Una decisione che avrà ricadute drammatiche non solo sul trasporto locale veneziano, ma anche e soprattutto sulle famiglie dei dipendenti coinvolti. La dirigenza aziendale deve fornire chiarimenti sulle logiche che l’hanno spinta a optare per una scelta così drastica che va a colpire i soli lavoratori dipendenti”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 28/1/2021 h 11:21 - Riproduzione riservata