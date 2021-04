Veneto: Dolfin (LV), ricordiamoci del porto di Chioggia per le navi di piccole dimensioni

(FERPRESS) – Venezia, 16 APR – “Riprende finalmente il settore della crocieristica a Venezia, se pur solo con due navi alla settimana e naturalmente seguendo tutti i protocolli e le misure imposte sulla gestione sanitaria”.

Con queste parole, il consigliere regionale del Gruppo Liga Veneta per Salvini Premier, Marco Dolfin, commenta “l’annuncio di ieri del presidente Luca Zaia: un segnale importante di ripresa per la città di Venezia, per tutta la filiera del turismo, a 360 gradi”.

Pubblicato da COM il: 16/4/2021 h 15:09 - Riproduzione riservata