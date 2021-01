Veneto: De Berti, la Regione è sul pezzo da marzo 2020 per quanto riguarda il TPL

(FERPRESS) – Venezia, 7 GEN – “Visto che la Filt-Cgil sembra abbia perso qualche puntata della telenovela governativa e ministeriale relativa al trasporto pubblico locale, facciamo un piccolo riassunto a suo esclusivo uso e consumo, visto che l’onestà intellettuale di ricordare e non travisare la realtà dei fatti pare non essere di casa da quelle parti”.

E’ la replica dell’Assessore regionale alle infrastrutture e ai trasporti, Elisa De Berti, al comunicato in cui la Filt-Cgil accusa la Regione Veneto di non aver fatto nulla in questi mesi per adeguare il trasporto pubblico alla ripartenza in sicurezza della scuola.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 7/1/2021 h 09:28 - Riproduzione riservata