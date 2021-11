Veneto: De Berti inaugura completamento dei lavori relativi alla variante SP6 “dei Lessini”

(FERPRESS) – Venezia, 26 NOV – La Vicepresidente e Assessore alle Infrastrutture e trasporti della Regione Veneto, Elisa De Berti, ha inaugurato ieri a Verona il completamento dei lavori relativi alla variante SP6 “dei Lessini”, che ha visto la riqualificazione viaria dallo svincolo della tangenziale Est di Verona da Poiano sud a Poiano Nord, con la realizzazione di una pista ciclopedonale.

