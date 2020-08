Veneto: De Berti, continua l’attività di ammodernamento della linea ferroviaria Mestre-Adria

(FERPRESS) – Venezia, 3 AGO – Continua l’attività di ammodernamento della linea ferroviaria Mestre-Piove di Sacco-Adria, anche in previsione dell’estensione dell’elettrificazione dell’intera linea, a dimostrazione che l’infrastruttura ferroviaria è considerata snodo cruciale per la mobilità regionale.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it