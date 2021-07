Veneto: da 2a Commissione ok a contributo straordinario per potenziare il trasporto pubblico ferroviario regionale

(FERPRESS) – Venezia, 30 LUG – La Seconda commissione consiliare permanente della regione Veneto ha votato a maggioranza, senza voti contrari, il Disegno di legge della Giunta regionale “Concessione di un contributo straordinario alla società regionale ‘Infrastrutture Venete Srl’ per l’acquisto di convogli ferroviari da destinare al servizio di trasporto pubblico locale ferroviario in ambito regionale”. Ora il provvedimento verrà trasmesso alla Prima commissione per la valutazione di competenza sulla norma finanziaria.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 30/7/2021 h 10:45 - Riproduzione riservata