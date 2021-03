Veneto: Baldin (M5S), interrogazione su depotenziamento della linea ferroviaria Chioggia-Rovigo

(FERPRESS) – Venezia, 25 MAR – “Qualche settimana fa Marco Dolfin diceva che ‘non si è fatto abbastanza’ per tutelare la linea Chioggia-Rovigo. Oggi deve aver cambiato idea, quando afferma che la linea ‘non è appetibile’ e che addirittura è ‘inutile sostenere il contrario’: una vera e propria giravolta. Invece è sbagliato rassegnarsi al passaggio su gomma, con tutte le conseguenze a scapito dei pendolari. Per non parlare degli effetti in termini di traffico sulla Romea. Sottolineo che l’incidenza degli spostamenti sistematici della linea è simile a quello dell’Adria-Mestre, che verrà invece elettrificata. Come mai queste disparità? Non ci sono pendolari di serie A e serie B”.

25/3/2021