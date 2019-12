Veneto: al via eliminazione 4 passaggi a livello nella Marca secondo quanto previsto con RFI

(FERPRESS) – Venezia, 20 DIC – Prosegue l’azione congiunta di Regione del Veneto e Rete Ferroviaria Italiana per la graduale soppressione dei passaggi a livello presenti lungo le linee che interessano il Veneto, dando attuazione concreta al Protocollo d’Intesa sottoscritto tra l’Ente e la Società nel luglio 2017, con il quale sono stati disciplinate le attività di programmazione e progettazione e il finanziamento degli interventi.

