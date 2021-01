Veneto: accordo con SABE per promuovere regione su tratte di medio e corto raggio

(FERPRESS) – Venezia, 15 GEN – “Siamo al lavoro per programmare, appena le condizioni lo permetteranno, la ripresa turistica del Veneto. Il lavoro che in questi mesi va fatto, accanto alla lotta alla pandemia, è quello di gettare basi solide sulle quali potrà poggiare la ripartenza. In questa direzione va l’accordo raggiunto con Gruppo Save e per il quale siamo pronti ad un investimento iniziale di 300 mila euro che serviranno a dare avvio alla campagna di promozione turistica da realizzare prioritariamente in collaborazione con le compagnie aeree che effettuano tratte di medio e corto raggio, in attesa che i paesi di lungo raggio siano pronti a tornare a viaggiare”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 15/1/2021 h 12:36 - Riproduzione riservata