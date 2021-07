Variante della Val di Riga: ok a 70 mln da CIPESS. Progetto approvato anche da Assemblea Generale del Consiglio dei lavori pubblici

(FERPRESS) – Bolzano, 29 LUG – Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) ha approvato nella sua seduta del 27 luglio 2021 l’aggiornamento per gli anni 2020 e 2021 la parte degli investimenti nel Contratto di Programma tra Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) e Rete Ferroviaria Italiana (rfi) SpA. Rfi può disporre e contrattualizzare nuovi finanziamenti per 31,69 miliardi di euro in attuazione dei progetti inseriti nel Piano Nazionale die Ripresa e Resilienza (Pnrr).

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 29/7/2021 h 14:44 - Riproduzione riservata