Vard: consegnata “Coral Geographer”, seconda expedition cruise vessel

(FERPRESS) – Trieste, 11 MAR – La controllata di Fincantieri Vard, fra le principali società al mondo per la progettazione e costruzione di navi speciali, ha consegnato “Coral Geographer”, seconda nave da crociera di lusso di piccole dimensioni (expedition cruise vessel) alla compagnia australiana Coral Expeditions.

“Coral Geographer” è stata appositamente progettata per navigare verso destinazioni remote ed esotiche, in Asia e Oceania. Realizzata presso il cantiere di Vung Tau in Vietnam, ha una lunghezza di 93,7 metri e una capacità ricettiva di 120 ospiti. Fedele ai principi di Coral Expeditions per il mercato australiano, l’ambiente di bordo è stato rifinito con un elevato standard di comfort, con le cabine che, grazie ad ampi balconi, occupano oltre la metà della superficie totale della nave. Il viaggio inaugurale partirà da Cairns, nel Queensland, alla fine di marzo.

Nell’ambito dell’espansione della flotta, nel 2019 Vard ha consegnato alla società armatrice “Coral Adventurer”, prima unità della classe.

Pubblicato da COM il: 11/3/2021 h 10:50 - Riproduzione riservata