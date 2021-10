Vaprio d’Adda: Terzi, inaugurata una nuova infrastruttura strategica da 2,17 milioni

(FERPRESS) – Milano, 28 OTT – È stata inaugurata la Variante di Vaprio d’Adda, opera molto attesa dal territorio e cofinanziata da Regione Lombardia e Città Metropolitana di Milano. Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato anche l’assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, e il consigliere delegato della Città Metropolitana, Roberto Maviglia.

