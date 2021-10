Valtellina: 66 milioni di euro per eliminare 16 passaggi a livello per le Olimpiadi

(FERPRESS) – Milano, 15 OTT – Il Decreto interministeriale del 7 dicembre 2020 che indica le opere da realizzare per i Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026, prevede risorse per due linee di intervento che concorreranno a velocizzare e dare regolarità ai servizi sulla linea Milano-Lecco-Sondrio-Tirano e sulla tratta a semplice binario Colico-Sondrio-Tirano.

