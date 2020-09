Valle d’Aosta: riunione operativa con Trenitalia dopo la sottoscrizione del nuovo contratto di servizio

(FERPRESS) – Aosta, 3 SET – Nei giorni scorsi, ad Aosta nel Salone di Palazzo regionale, l’Assessore agli Affari europei, Politiche del lavoro, Inclusione sociale e Trasporti della Valle d’Aosta, alla presenza del Coordinatore del Dipartimento Trasporti, ha incontrato il Direttore della Divisione passeggeri regionale di Trenitalia, Sabrina De Filippis e i rispettivi Direttori della Direzione regionale Valle d’Aosta e Piemonte.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it