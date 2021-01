Valle d’Aosta: potenziato il Tpl per la riapertura delle scuole secondarie di secondo grado

(FERPRESS) – Aosta, 4 GEN – L’Assessorato dell’Ambiente, Trasporti e Mobilità sostenibile informa che, in previsione della ripresa delle lezioni in presenza per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, previso per giovedì 7 gennaio 2020, è stato esaminato e sensibilmente potenziato l’intero sistema trasportistico regionale, sulla base dei dati storici e del questionario inviato alle famiglie.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 4/1/2021 h 11:16 - Riproduzione riservata