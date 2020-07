Valle d’Aosta: compartecipazione della Regione a spesa per servizio taxi-bus da Aosta verso principali località turistiche

(FERPRESS) – Aosta, 17 LUG – La Giunta regionale della Valle d’Aosta ha approvato la compartecipazione della Regione alla spesa per l’istituzione di un servizio di taxi-bus dalla Città di Aosta verso alcune delle principali località turistiche della Valle d’Aosta, organizzato dalla società Turismo, Servizi e Commercio srl di Aosta dal 23 luglio al 13 settembre 2020, nella misura massima del 70% del costo complessivo del servizio, per un importo massimo pari a 16 mila 632 euro.

