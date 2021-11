Valle d’Aosta: ok a interventi a sostegno degli impianti a fune. Stanziati 28 milioni 360 mila euro

(FERPRESS) – Aosta, 17 NOV – Nella seduta del 17 novembre 2021, il Consiglio Valle ha approvato all’unanimità il disegno di legge che contiene interventi a sostegno degli investimenti nel settore degli impianti a fune.

L’iniziativa legislativa, depositata dalla Giunta regionale il 21 ottobre, si compone di quattro articoli volti a incrementare, per il 2021, di 28 milioni 360 mila euro gli investimenti previsti dalla norma regionale n. 8/2004. Come spiegato in Aula dal Consigliere relatore, Roberto Rosaire (UV), «questa legge, in continuità con i contributi messi in campo nel 2020 pari a 21 milioni di euro, permetterà di continuare a ridare la giusta importanza ai necessari investimenti nel settore degli impianti a fune. Alla Monterosa saranno destinati circa 2 milioni 600 mila euro per l’acquisto di mezzi battipista, per l’ammodernamento dei sistemi digitale e di videosorveglianza e per la realizzazione di fabbricati annessi e complementari; all’impianto di Ollomont saranno concessi circa 136 mila euro per l’acquisto di un mezzo battipista; alla stazione di Valgrisenche si provvederà al rinnovo dello snowpark destinando circa 15 mila euro; alla stazione di Pila saranno concessi oltre 25 milioni di euro che permetteranno l’acquisto di due mezzi battipista ma soprattutto la realizzazione della nuova telecabina Pila/Couis completa di reti paravalanghe e impianto di innevamento.»

