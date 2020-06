Valle d’Aosta: nuovi treni e riattivazione della Navetta rossa ad Aosta dal 3 giugno

(FERPRESS) – Aosta, 1 GIU – L’Assessorato degli Affari europei, Politiche del lavoro, Inclusione sociale e Trasporti della Valle d’Aosta comunica che, in linea con quanto previsto dall’Ordinanza del Presidente della Regione n. 223 del 28 maggio 2020, relativa alla revisione dei servizi di trasporto pubblico locale nella fase di emergenza epidemiologica da COVID-19, da mercoledì 3 giugno 2020 è previsto un ulteriore step di riattivazione dei servizi ferroviari, con due nuovi collegamenti tra Aosta e Ivrea.

