Valle d’Aosta: Lavevaz incontra vertici Rfi, confermato impegno su elettrificazione della tratta Aosta-Ivrea

(FERPRESS) – Aosta, 29 OTT – “I vertici di Rete Ferroviaria Italiana hanno confermato l’inserimento dei fondi necessari all’elettrificazione della tratta ferroviaria Ivrea-Aosta nel Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: è una buona notizia, frutto di anni di lavoro, che trova concretezza nell’impegno della società”. Il presidente della Regione e Assessore all’Ambiente, Trasporti e Mobilità sostenibile ad interim Erik Lavevaz commenta così le informazioni apprese oggi nel corso della riunione del Tavolo tecnico di ascolto con Rfi.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it