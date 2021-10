Valle d’Aosta: interrogazione sulla riduzione del costo dei pedaggi autostradali

(FERPRESS) – Aosta, 6 OTT – Il gruppo Pour l’Autonomie, con un’interrogazione discussa nella seduta consiliare del 6 ottobre 2021, ha riportato l’attenzione dell’Aula della Regione Valle d’Aosta sui costi dei pedaggi autostradali, chiedendo aggiornamenti in merito a un incontro con il Ministro ai trasporti preannunciato dall’Assessore alle partecipate e delucidazioni sui possibili interventi per ridurre i prezzi, da portare ad un tavolo con le altre Regioni con questi stessi problemi.

