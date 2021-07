Valle d’Aosta: iniziato l’esame di una proposta di legge sull’utilizzo della trazione a idrogeno

(FERPRESS) – Aosta, 7 LUG – Nella seduta mattutina del 7 luglio 2021, il Consiglio Valle ha iniziato l’esame di una proposta di legge che contiene disposizioni per l’utilizzo della trazione a idrogeno per una ferrovia moderna e un efficiente sistema di trasporto ecosostenibile (modificazioni alla legge regionale n. 22/2016), con le relazioni dei Consiglieri Claudio Restano (VdA Unie), firmatario del testo e relatore per la maggioranza, e Simone Perron (Lega VdA), relatore per la minoranza.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 7/7/2021 h 12:02 - Riproduzione riservata