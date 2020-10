Valle d’Aosta: scelti Assessori della 33a Giunta regionale. Chiara Minelli (PCP) Assessore ad ambiente, trasporti e mobilità sostenibile

(FERPRESS) – Aosta, 21 OTT – Dopo aver eletto il Consigliere Erik Lavevaz (UV) alla Presidenza della Regione, il Consiglio Valle ha nominato oggi, mercoledì 21 ottobre 2020, i componenti della 33a Giunta regionale della Valle d’Aosta.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it