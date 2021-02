Valle d’Aosta: approvato un disegno di legge di proroga della gratuità del trasporto pubblico locale

(FERPRESS) – Aosta, 25 FEB – Nella seduta del 25 febbraio 2021, il Consiglio regionale della Valle d’Aosta ha approvato all’unanimità il disegno di legge che prevede un ulteriore finanziamento delle agevolazioni tariffarie straordinarie per il trasporto pubblico locale correlate all’emergenza Covid-19.

