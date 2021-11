Valle d’Aosta: al via strategia regionale per lo sviluppo sostenibile tramite consultazione multi-laterale

(FERPRESS) – Aosta, 15 NOV – L’Assessorato dell’Ambiente, Trasporti e Mobilità sostenibile comunica che nei prossimi giorni verrà avviato il Forum di consultazione multi-laterale per la definizione della Strategia Regionale per lo Sviluppo sostenibile in attuazione degli obiettivi dell’Agenda ONU 2030.

Si tratta di un percorso di consultazione che coinvolgerà gli Enti pubblici locali, il mondo delle imprese, i cittadini e il mondo no-profit con l’obiettivo di elaborare la propria Strategia Regionale per lo Sviluppo sostenibile (SRSvS) in linea con la Strategia Nazionale per lo Sviluppo sostenibile.

Pubblicato da COM il: 15/11/2021 h 12:56 - Riproduzione riservata