Val di Cornia: da martedì 1° giugno parte il servizio estivo della navetta Ecobarattibus di Tiemme

(FERPRESS) – Livorno, 28 MAG – Da martedì 1° giugno 2021 ripartono i servizi Ecobarattibus di Tiemme, la linea pensata per raggiungere le più suggestive località della Val di Cornia.

Con partenza da Piombino, le fermate comprendono il golfo di Baratti e il suo parco archeologico, l’Acropoli di Populonia e il borgo panoramico di Populonia Alta. Il servizio inoltre ferma sia alla stazione di Populonia, che al parcheggio Caldanelle, collegandosi con il Resort Poggio all’Agnello e il castello di Populonia.

Successivamente, in corrispondenza con il cuore dell’estate, nei mesi di luglio e agosto, Ecobarattibus potenzierà le sue corse fino alle ore 20, applicando orari sempre più cadenzati per soddisfare le esigenze di residenti e turisti.

