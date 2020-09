Vado ligure: da metà ottobre servizio VAX scalerà il terminal container deep-sea collegandolo al porto del Pireo

(FERPRESS) – Vado, 14 SET – Da metà ottobre il nuovo servizio VAX, gestito dalla compagnia marittima Diamond Line (Gruppo COSCO), scalerà settimanalmente il nuovo terminal container deep-sea di Vado Ligure collegandolo al al porto del Pireo

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it