Vado Ligure: attivo nuovo sistema computerizzato di gestione delle manovre dei treni merci. Rfi ha investito 3,5 mln

(FERPRESS) – Genova, 29 NOV – Attivo da oggi al Parco merci di Vado Ligure il nuovo sistema computerizzato di gestione delle manovre dei treni merci. L’investimento di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) è di 3,5 milioni di euro.

