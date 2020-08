A/V Verona-Brennero: si accelera sui lavori. Da Borgo Milano a San Massimo tracciato quasi completamente interrato.

(FERPRESS) – Verona, 25 AGO – Si accelera sull’Alta Velocità Verona-Brennero, la tratta ferroviaria verso nord collegata ai lavori del nuovo tunnel di base. Con la novità che il tracciato sul territorio veronese, da Borgo Milano a San Massimo, sarà quasi completamente interrato. Lo comunica l’agenzia stampa del comune di Verona.

