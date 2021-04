USSI Global e Global Display Solutions portano a Manhattan l’interattività del touchscreen nel terminal degli autobus più trafficato del mondo

(FERPRESS) – Roma, 22 APR -USSI Global, fornitore chiavi in mano di sistemi e servizi di rete, trasmissione e segnaletica digitale personalizzati in tutto il mondo, ha collaborato con Global Display Solutions (GDS) per trasferire sei chioschi informativi all’interno del Port Authority Bus Terminal (PABT) di Manhattan alle moderne piattaforme interattive. I chioschi da 55 pollici offrono funzionalità touchscreen dinamiche per 65 milioni di passeggeri all’anno, con mappe e informazioni sugli elenchi per il wayfinding all’interno del terminal, le linee degli autobus, gli arrivi e le partenze e le opzioni di ristorazione, intrattenimento e alloggio.

