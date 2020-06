UPI Puglia: lettera del presidente Minerva sui collegamenti aerei con aeroporto del Salento

(FERPRESS) – Bari, 22 GIU – “Pongo alla Vostra Cortese Attenzione la presente per chiedere l’inderogabile ripristino delle rotte dirette da/per l’Aeroporto del Salento garantite da Alitalia in continuità con la programmazione operativa nel periodo precedente all’emergenza sanitaria”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it