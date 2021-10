Upgrade Nightjet: ÖBB presenta le nuove carrozze a cuccette. Più comfort e un’offerta migliore

(FERPRESS) – Roma, 5 OTT – Al fine di modernizzare l’attuale flotta di treni notturni e aumentare il comfort e la gamma di servizi per i passeggeri, ÖBB ha avviato un programma di aggiornamento. Un totale di 22 carrozze con posti a sedere della flotta esistente viene aggiornato da ÖBB Technische Services a nuove carrozze a cuccette multifunzionali per i Nightjet ÖBB. Come nuove “carri a cuccette comfort”, saranno integrate individualmente nei treni Nightjet esistenti in modo che le auto modernizzate e gli scompartimenti senza barriere siano disponibili su quante più tratte possibili. Le prime carrozze a cuccette comfort aggiornate saranno sulla rotta Vienna – Bregenz quando l’orario cambia a dicembre.

Pubblicato da AB il: 5/10/2021 h 10:02 - Riproduzione riservata