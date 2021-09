UNIPORT: Sud Italia escluso dai Fondi del Green Ports. In questo modo si discrimina una parte del Paese

(FERPRESS) – Roma, 14 SET – Il Bando Green Ports del Ministero della Transizione Ecologica, che stanzia 270 milioni di euro per le proposte progettuali nel settore dell’intermodalità e logistica integrata e in particolare per interventi in tema di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti, esclude dalla platea dei possibili beneficiari le Autorità di Sistema Portuale del Sud – Italia.

E’ questa la preoccupazione di Uniport (l’Associazione delle imprese portuali nazionali) che spiega come nel provvedimento sia messo nero su bianco che i beneficiari del bando sono esclusivamente le Autorità del Centro-Nord; queste, poi, per partecipare e usufruire dei contributi stanziati, devono coinvolgere nei loro progetti i terminal portuali locali, che risultano, quindi, beneficiari indiretti delle risorse.

Pubblicato da COM il: 14/9/2021 h 12:52 - Riproduzione riservata