Unione europea: raggiunto accordo su nuove regole per tutelare meglio le vittime di incidenti stradali

(FERPRESS) – Roma, 24 GIU – Il Parlamento e il Consiglio europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio sulle norme in materia di assicurazione autoveicoli che forniscono maggiore protezione, trasparenza e una cooperazione più agevole in tutta l’UE. Le norme modificate proteggeranno meglio le persone ferite quando si verificano incidenti in qualsiasi Stato membro dell’UE, comprese le vittime domestiche di un incidente causato da un conducente di un altro Paese dell’UE. Le vittime di incidenti saranno tutelate anche in caso di fallimento della compagnia assicurativa di una parte responsabile, poiché le nuove norme richiedono agli organismi nazionali di indennizzo di sostenere i costi derivanti anche da tali casi.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 24/6/2021 h 10:53 - Riproduzione riservata