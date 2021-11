UnicoCampania Club Italia: Claroni, serve abbandono del cartaceo per i sistemi MaaS oriented

(FERPRESS) – Napoli, 11 NOV – Il 49% delle aziende di trasporto pubblico in Italia utilizza ancora la bigliettazione con sistemi cartacei, da cui ricava il 45% dei ricavi. È uno degli aspetti più preoccupanti evidenziati da Claudio Claroni, Direttore di Club Italia Contactless Users Board, nell’illustrare i risultati di un’indagine tra le aziende di trasporto pubblico locale sui sistemi di ticketing, presentata nel corso del convegno organizzato con UnicoCampania a Napoli.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it