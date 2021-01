UNECE: allo studio metodo per misurare emissioni particelle dai sistemi di frenatura dei veicoli

(FERPRESS) – Roma, 18 GEN – Negli ultimi 20 anni, le normative internazionali e nazionali sui veicoli hanno introdotto limiti sempre più severi sulle emissioni di particolato (PM 2.5 e 10) dagli scarichi dei veicoli.

Di conseguenza, secondo gli inventari delle emissioni presentati dai paesi alla Convenzione UNECE sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a lungo raggio (CLRTAP), in molti paesi europei, tra cui Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Svezia e Regno Unito, volumi di le emissioni di particolato allo scarico sono state notevolmente ridotte, nella maggior parte dei casi divise per un fattore compreso tra 3 e 4 tra il 2000 e il 2016.

Ma le fonti non di scarico del traffico stradale come l’usura della strada, dei pneumatici e dei freni, che sono anche fonti identificate di emissioni di particolato dannose per la salute umana e l’ambiente, non sono state ugualmente prese di mira. La loro quota nelle emissioni totali di particolato (PM) dal trasporto stradale è quindi aumentata in modo significativo. Con la prevista crescita della quota di mercato dei veicoli elettrici e ibridi, questa tendenza aumenterà solo nei prossimi anni. Pertanto, le fonti non di scarico devono ora essere prese di mira per ottenere ulteriori vantaggi nella lotta contro il particolato.

Si stanno compiendo nuovi passi per raggiungere questo obiettivo grazie al gruppo di lavoro sull’inquinamento e l’energia (GRPE) del Forum mondiale per l’armonizzazione delle normative sui veicoli, che ha avviato attività per sviluppare una rigorosa procedura di prova per misurare le emissioni di particelle dei freni in condizioni standardizzate.

È già stato sviluppato un ciclo di prova della frenata basato sul database WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure) utilizzato per misurare le emissioni di scarico delle automobili.

Saranno necessari ulteriori lavori per determinare come gestire i veicoli leggeri convenzionali e non convenzionali (ovvero ibridi, auto elettriche), nonché i camion. Inoltre, GRPE dovrà anche valutare come tenere conto di tecnologie come i sistemi di frenata rigenerativa utilizzati per ricaricare le batterie nei veicoli elettrici e ibridi e, più in generale, i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), che stanno cambiando il modo in cui i sistemi frenanti sono Usato.

Una procedura di collaudo finale dovrebbe essere discussa dal GRPE nella sua sessione di giugno 2022, in vista della sua successiva adozione da parte del Forum mondiale per l’armonizzazione delle normative sui veicoli.

[/dc]

Pubblicato da AB il: 18/1/2021 h 10:34 - Riproduzione riservata