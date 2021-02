Una scommessa da vincere: un nuovo Tpl a Messina. Intervista a Giuseppe Campagna, presidente della nuova ATM

(FERPRESS) – Roma, 11 FEB – ATM, un nome che per gli addetti ai lavori riporta immediatamente a Milano, ed a una delle aziende di trasporto pubblico più grande ed efficienti d’Europa. Ma dall’altra parte della Penisole c’è un’altra ATM, quella di Messina con i suoi 230 mila abitanti con una Città metropolitana di più di 600 mila anime. Una SpA, l’ATM dello Stretto, che nasce nel 2019 per sostituire la vecchia municipalizzata posta in liquidazione per la consolidata situazione debitoria. E Giuseppe Campagna da poco più di due anni è a capo dell’azienda, provenendo da AST Spa (la società regionale dei trasporti interurbani di cui è stato per diversi anni consigliere delegato).

Il 26 gennaio è stato pubblicato nuovo bando di gara che consentirà il ripristino funzionale dell’intero parco rotabile tranviario per un importo di € 6.500.000. Quale obiettivo si pone tale ripristino? Avete in mente un aggiornamento dell’intera rete? Sono in programma altri investimenti?

Rimettere in servizio l’intero parco rotabile a disposizione, composto da 15 tram, tale da garantire una riserva sufficiente a fronteggiare i fermi tecnici programmati o imprevisti e pertanto erogare con la dovuta regolarità un servizio che per una città come Messina rappresenta un punto cardine sul quale sviluppare un efficiente sistema di mobilità sostenibile. Certamente la scommessa operata dall’Amministrazione Comunale nel nominare ATM SpA quale soggetto attuatore di investimenti a valere su diversi programmai di finanziamento regionali, nazionali ed europei comincia a dare i suoi frutti in termini di procedure appaltate o bandite. In tal senso aver completato un’altra importante procedura di appalto per la progettazione di interventi di riqualificazione dell’infrastruttura ci consente di guardare con ottimismo l’imminente futuro che vedrà l’avvio di una massiccia operazione di restyling ed efficientamento dell’originario tracciato grazie ad un finanziamento di 25 M€ a valere sul Patto per lo Sviluppo e 4,5 M€ su fondi FSC del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Proprio grazie a questa massiva e coordinata azione sul sistema tranviario contiamo di poter rendere ancora più fruttuoso il dialogo con il Ministero ed in particolare con la Direzione Generale che ha in carico ed a cuore il trasporto rapido di massa nelle nostre realtà urbane.

Ma avete investito anche nel trasporto su gomma: Ricordo che qualche anno fa avevate una flotta “al lumicino”, quanti mezzi nuovi stanno circolando?

Più che altro la Città e la vecchia azienda che gestiva il TPL aveva a disposizione un parco mezzi in buona parte obsoleto e con un alto tasso di guastabilità. Basti pensare che nel 2018 circolavano ancora mezzi Euro 0 ed Euro 1! ATM SpA ha inteso sin da subito implementare la dotazione minima fornita dall’Amministrazione Comunale consistente in 61 mezzi di cui 13 elettrici ricorrendo al mercato per l’acquisto di mezzi Euro 5 e di grandi capacità tenuto in considerazione che il COVID avrebbe influito in modo determinante sul modo di concepire e vivere il TPL. Abbiamo quindi puntato sul rafforzamento di mezzi oltre 12 metri e, ultimo arrivato, anche un mezzo bipiano per consentire rapidi collegamenti nord-sud via tangenziale per soddisfare le esigenze delle estreme periferie della città che con la sua conformazione allungata rende particolarmente complessa ed economicamente gravosa l’articolazione della rete del TPL.

Oggi ATM SpA dispone di 95 mezzi, di questi il 30% è superiore a 12 metri ed ulteriori investimenti sono in previsione nel prossimo futuro con un sguardo privilegiato al settore ibrido ed elettrico.

