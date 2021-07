Un testo unico per il TPL. Un evento di a cura di DIAG – ISFORT e Fondazione Massimo Malena

(FERPRESS) – Roma, 23 LUG – DIAG – Sapienza Università di Roma, Fondazione Massimo Malena e ISFORT S.p.A. organizzano il convegno “Un testo unico per il TPL. Proposta di Testo Unico delle norme statali in materia di riparto delle competenze, di competenze esclusive dello Stato e di funzioni statali di finanziamento integrativo nel settore del Trasporto Pubblico Locale di Linea” a cura di

Michele Pandolfelli e Bruno Bitetti con la collaborazione di Tiziana D’Alfonso, Antonella Loiacono, Massimo Procopio e il coordinamento di Vincenzo Saccà

Appuntamento martedì 21 settembre alle ore 09:30 presso l’Aula Magna del Dipartimento di Ingegneria Informatica Automatica e Gestionale Antonio Ruberti in via Ariosto 25, Roma

In occasione del convegno verrà presentata “CO. Mov.” Conoscenza in Movimento – Scuola Interdisciplinare di formazione per il trasporto pubblico locale dalla collaborazione tra: DIAG – Sapienza Università di Roma, Fondazione Massimo Malena e ISFORT S.p.A.

Consulta il Save-the-date, il Testo Unico in formato elettronico e il flyer sul progetto Co.Mov.

Pubblicato da RED il: 23/7/2021 h 15:54 - Riproduzione riservata