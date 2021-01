Un passo di trasformazione per Alstom: il completamento dell’acquisizione di Bombardier Transportation

(FERPRESS) – Roma, 29 GEN – Alstom annuncia oggi il completamento dell’acquisizione di Bombardier Transportation. Facendo leva sulla sua chiara strategia Alstom in Motion e sui suoi solidi fondamentali operativi e traiettoria finanziaria, Alstom, integrando Bombardier Transportation, rafforzerà la sua leadership nel mercato in crescita della mobilità sostenibile raggiungendo una dimensione critica in tutte le aree geografiche e integrando ulteriori soluzioni e risorse per servire meglio i suoi clienti in tutto il mondo.

Il gruppo allargato ha un fatturato proforma combinato di circa 15,7 miliardi di euro e un portafoglio ordini complessivo di 71,1 miliardi di euro. Impiega 75.000 persone in tutto il mondo in 70 paesi, ha capacità di ricerca e sviluppo senza precedenti e un portafoglio completo di prodotti e soluzioni.

“Oggi è un momento unico per Alstom e il settore della mobilità in tutto il mondo, con la creazione di un nuovo leader globale incentrato sulla mobilità intelligente e sostenibile. Più che mai, il mondo deve impegnarsi in una profonda transizione ambientale e sociale per essere in grado di affrontare le grandi sfide dell’urbanizzazione, delle pari opportunità per lo sviluppo economico e il cambiamento climatico. Il trasporto, essenziale per la vita lavorativa e sociale ma con un grande impatto ambientale, è al centro di questa transizione. La nostra responsabilità, insieme alle 75.000 persone di Alstom oggi, è trasformare il nostro insieme unico di risorse create da questa transazione nell’abilitazione di questa necessaria trasformazione. La nostra responsabilità è quella di portare l’innovazione necessaria per sfide così estreme e che tutte le comunità in tutto il mondo, mentre viaggiano per incontrare i propri cari o per lavorare, possano avere accesso alla stessa qualità di servizio ed efficienza, pur avendo cura del nostro pianeta. ” ha affermato Henri Poupart-Lafarge, Presidente e CEO di Alstom.

Il mercato ferroviario è supportato da fattori di crescita fondamentali, come l’urbanizzazione accelerata, le strategie di investimento pubblico e la spinta mondiale per la trasformazione verde e digitale dei sistemi di trasporto. Nonostante la pandemia, i recenti annunci di stimoli confermano chiaramente lo sviluppo della mobilità sostenibile e più specificamente della ferrovia come priorità a lungo termine. Il mercato della produzione ferroviaria dovrebbe crescere a un CAGR del 2,3% entro il 2025.

Il Gruppo avrà una portata commerciale impareggiabile in tutte le aree geografiche grazie alle complementarietà delle due società. Mentre il Gruppo Alstom aveva già una base di clienti consolidata in Francia, Italia, Spagna, India, Sud-est asiatico, Nord Africa e Brasile, Bombardier Transportation porterà una forte vicinanza ai clienti in mercati strategici come Regno Unito, Germania, Nordici, Cina e Nord America. Il Gruppo avrà ora in particolare capacità molto forti in Europa e Nord America, che rappresentano circa il 75% del mercato accessibile OEM.

Come annunciato in precedenza, la sede di Alstom of the Americas avrà sede a Montréal, Québec, a capo di tutte le operazioni nella regione, oltre a stabilire un centro di eccellenza per la progettazione e l’ingegneria che si baserà sui consolidati punti di forza del Québec in materia di innovazione e mobilità sostenibile.

Alstom sarà ancora più vicina ai suoi clienti e in grado di sfruttare la sua conoscenza della mobilità in tutto il mondo per offrire le migliori soluzioni di mobilità adatte allo scopo.

Il Gruppo offrirà agli operatori della mobilità e ai fornitori di rete prodotti e soluzioni lungo l’intera catena del valore ferroviaria. Integrando Bombardier Transportation, Alstom avrà il portafoglio ferroviario più completo. Nel materiale rotabile, il suo portafoglio andrà dalla metropolitana leggera ai treni ad altissima velocità, compresi nuovi prodotti strategici come il people mover e la monorotaia. Il Gruppo sarà in grado di servire i propri clienti nello spazio Servizi con una più ampia rete di strutture di manutenzione e maggiori capacità di manutenzione predittiva. Con una flotta di 150.000 veicoli, Alstom avrà la più grande base installata al mondo, un trampolino di lancio unico per espandere ulteriormente la sua leadership nei servizi. La sua linea di prodotti di segnalazione guadagna una scala significativa, diventando il numero 2 a livello mondiale in termini di entrate, acquisendo capacità tecnologiche e capacità commerciali in mercati strategici, complementari a quelli di Alstom.

Il Gruppo avrà accesso a ulteriori capacità industriali strategiche con un’impronta industriale competitiva in entrambi i mercati maturi, come Europa occidentale, Nord America, Australia e mercati in crescita, tra cui Europa orientale, Messico e India. Bombardier Transportation porta hub di competenza per locomotive e carrelli in Germania, monorotaia e traslochi di persone in Canada, treni suburbani e regionali in Francia e nel Regno Unito, trazione in Svezia, insieme a centri di ingegneria nei paesi con i migliori costi in Thailandia. Porta anche sette joint-venture consolidate in Cina. Con queste aggiunte strategiche immediate all’impronta già diversificata di Alstom, il Gruppo allargato ha accesso a competenze industriali più approfondite ed è più vicino ai suoi clienti.

Alstom è già un pioniere nella mobilità con innovazioni leader come il recente treno a idrogeno, il funzionamento dei treni autonomi, il materiale rotabile e l’infrastruttura ad alta efficienza energetica. Riunendo circa 17.500 talenti di ingegneria e ricerca e sviluppo di entrambi i gruppi, consolidando una ricca eredità di 10.000 brevetti e incorporando significative tecnologie aggiuntive di Bombardier Transportation, ad esempio nella manutenzione predittiva, nel segnalamento e nelle operazioni digitali, il Gruppo sarà in grado di sviluppare soluzioni a ritmo più veloce e su scala più ampia per rendere la mobilità di domani una realtà. Alstom sta accelerando verso la sua ambizione: essere l’attore innovativo globale per una mobilità sostenibile e intelligente.

Clienti e passeggeri trarranno vantaggio dalla vicinanza dei dipendenti e dei siti di Alstom, da capacità di innovazione senza pari, da un portafoglio completo di prodotti e soluzioni ferroviari e dall’impegno per una consegna efficiente.

I dipendenti di Bombardier Transportation entreranno a far parte del Gruppo Alstom a partire dal 29 gennaio 2021. Questi nuovi talenti arricchiranno il profilo operativo di Alstom a tutti i livelli e costruiranno, con i dipendenti Alstom, un team Alstom agile, inclusivo e responsabile.

Essendo la ferrovia il mezzo di trasporto motorizzato a più basse emissioni di CO2, il Gruppo è più che mai concentrato sulla sua ambizione di decarbonizzare la mobilità. Alstom ribadisce il proprio impegno a creare un impatto positivo nelle comunità in cui opera, a fornire ai dipendenti il ​​miglior ambiente di lavoro e la migliore esperienza e ad essere ai più alti standard in termini di pratiche aziendali responsabili.

Alstom conferma il suo obiettivo di generare sinergie di costo di 400 milioni di euro su base annua dal quarto al quinto anno e di ripristinare il margine di Bombardier Transportation a un livello standard a medio termine. Si prevede che la transazione accrescerà l’EPS a due cifre dal secondo anno dopo la chiusura e preserverà il forte profilo di credito di Alstom con un rating Baa2.

CDPQ (Caisse de dépôt et placement du Québec) diventa oggi il principale azionista di Alstom con il 17,5% del capitale sociale di Alstom. CDPQ è impegnata in un approccio azionista a lungo termine con una solida esperienza di investimenti in infrastrutture e beni di trasporto.

Bouygues detiene ora circa il 6% del capitale sociale di Alstom.

In conformità con le risoluzioni approvate dall’Assemblea degli Azionisti di Alstom tenutasi il 29 ottobre 2020, la Sig.ra Kim Thomassin, in rappresentanza di CDPQ, e il Sig. Serge Godin si sono uniti oggi al Consiglio di Amministrazione di Alstom. Il signor Benoit Raillard è stato nominato dal Consiglio di amministrazione di Alstom come osservatore (censeur) su proposta di CDPQ.

Alstom perseguirà e finalizzerà le vendite di alcune attività del Gruppo combinato in linea con gli impegni descritti nel comunicato stampa della Commissione europea del 31 luglio 2020. Le cessioni rispetteranno tutti i processi sociali applicabili e le consultazioni con gli organi dei rappresentanti dei dipendenti.

Pubblicato da AB il: 29/1/2021 h 13:25 - Riproduzione riservata