Un nuovo Rock in Liguria. Salgono a 24 i nuovi treni regionali, la media dei convogli ha 5 anni

(FERPRESS) – Genova, 16 LUG – Nuovo treno regionale per la Liguria: dopo la consegna di un Pop lo scorso 6 luglio, arriva da domani un Rock che sarà in servizio tra Savona-Genova-Sestri Levante, Genova-La Spezia e Genova-Busalla-Arquata. Salgono così a 24 i nuovi treni nella Regione, che, con Trenitalia, ha firmato un contratto per il rinnovo della flotta a gennaio 2018 che porterà ad abbassare l’età media dei convogli a cinque anni.

