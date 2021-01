Un minibus Jest 100% elettrico della turca Karsan in prova a TMB Barcellona

(FERPRESS) – Roma, 25 GEN – Questa settimana il dipartimento di ingegneria degli autobus di TMB Barcellona sta effettuando viaggi pilota con un piccolo veicolo urbano a emissioni zero noleggiato dal produttore turco. Un’unità della versione elettrica del minibus Jest di Karsan infatti sta percorrendo alcuni chilometri per la città di Barcellona per essere sottoposto a diversi test per valutarne consumi, prestazioni e autonomia.

Questo modello è alimentato da un motore BMW da 135 kW composto da un set di batterie da 88 kW che secondo il produttore recuperano il 25% dell’energia frenante e forniscono un’autonomia di 210 chilometri. Sebbene il corpo sia lungo solo 5,8 metri, ha una capienza di 25 persone e interessanti caratteristiche di accessibilità: piattaforma bassa, apertura porta larga 120 cm e rampa.

Il test transfer di questo veicolo 100% elettrico fa parte della collaborazione che TMB mantiene con i produttori di veicoli per il trasporto pubblico, con l’obiettivo di promuovere le tecnologie più pulite applicabili. Nel segmento dei minibus, è particolarmente difficile produrre veicoli a emissioni zero in grado di servire un’intera giornata in estate con l’aria condizionata che circola su percorsi ripidi come quelli della città di Barcellona. La flotta di TMB ha attualmente nove autobus di ricarica elettrica articolati per pantografo, e quest’anno prevede di riceverne altri 21 dal modello a pantografo e 8 dalla batteria a idrogeno.

